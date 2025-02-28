Savunma sanayisine 250 milyon euro destek

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalar için Finansal Kiralama Kredi programı başlatıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Vakıf Leasing arasında imzalanan protokole göre, KOBİ'lerin makine ve teçhizat yatırımları desteklenecek. Firmaların finansmana erişimi kolaylaşacak. Paket kapsamında kullanılacak finansmanın toplamı 250 milyon euro olacak. Herhangi ilave maddi teminat şartı aranmayacak krediler için 31 Aralık'a kadar başvurulabilecek.

1 YIL GERİ ÖDEMESİZ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Vakıf Leasing işbirliğiyle oluşturdukları, "Finansal Kiralama Desteği"nde diğer kredi mekanizmalarından farklı olarak teminat istenmeyeceğini belirterek, "Geri ödeme süresinin 1 yıla kadar olmaması ve 60 ay gibi bir süreyle geri ödeme, kiralama süresinin planlanmış olması avantaj sağlayacak" dedi. Görgün, ihracatta geçen yılı 7.1 milyar dolar ile tamamladıklarını, bu yılın başında imzalanan sözleşme miktarının 1.5 milyar doların üzerine çıktığını ve ilk iki ayda 650 milyon dolarlık teslimat gerçekleştirildiğini bildirdi.

YERLİ ÜRETİME DESTEK

Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetçi ise yaptıkları işbirliğiyle, savunma sanayisinin yerli ve milli üretim vizyonuna destek olacaklarını, her türlü makine ve ekipman alımına finansman desteği sağlayacaklarını ifade etti. Özetçi, uygun ödeme koşullarıyla, üreticilerin finansman ihtiyaçlarına çözüm sunacaklarının da altını çizdi.



KİMLER YARARLANACAK?

Finansal Kiralama Desteği, bütün savunma sanayi firmalarına açık olacak.

SSB'nin Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı'ndan (EYDEP) geçerek, A, B ve C sertifika seviyesinde değerlendirilen tüzel kişi özellikli firmalar, farklı avantajlarla, programdan faydalanabilecek.

Kredinin vadesi, bir yıla kadarı ödemesiz olmak üzere, 60 ayı geçemeyecek.

Paket kapsamında kullanılacak finansmanın toplamı 250 milyon euro olacak.

Krediler için herhangi ilave maddi teminat şartı aranmayacak.