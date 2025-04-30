Savunma sanayisinin yeni hedefi Avrupa

Savunma sanayisi 3 bin 500'ün üzerinde firma ve 1.100'ün üzerinde aktif proje ile dünyanın sayılı sektörlerinden biri haline geldi. 3 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesi, yüzde 80'lerin üzerinde yerlilik oranı ve 100 milyar doları aşan proje hacmi olan sektörün geldiği nokta artık yüzlerce yıllık birikimi ve firmaları olan Batılı ülkelere ihracat. Türk firmaları ihracatta, Orta Doğu, Uzak Doğu Asya, Türk Cumhuriyetleri, Güney Amerika, Kuzey Afrika gibi coğrafyalara artık Avrupa pazarını da eklendi.

40 ÜLKEYE İHRACAT

2024'te 7 milyar 154 milyon dolar ile rekor kıran sektör, artık Avrupa'dan firma alıyor ve bu bölgeye ihracat liderlik koltuğuna oturdu. Toplamda 300'e yakın ürün 180'i aşkın ülkeye ihraç edilirken, en çok satış Avrupa'ya yapıldı. 2024'te Türkiye 40 ülkeye 4 bin 500'den fazla kara aracı, 3 ülkeye korvet, 10'dan fazla ülkeye 140 deniz platformu, 42 ülkeye mühimmat ve füze, 50'den fazla ülkeye 770 İHA, SİHA ve TİHA ihracı gerçekleştirdi. Avrupa'dan en fazla talep, İHA'lar, akıllı füzeler, kara araçları, silah kuleleri, askeri gemiler, uçak ve helikopter yapısalları ile radar ve simülatörlerine geldi. Örneğin ASELSAN'ın ürettiği ASELFLIR-500 sistemi, seri üretime geçtiği 2024'te 16 ülkeye ihraç edilebilme başarısı gösterdi.

PORTEKİZ DÖNÜM NOKTASI

Portekiz'e yapılan askeri gemi ihracatı da 2024'te önemli başarı olarak kayıtlara geçti. Portekiz Deniz Kuvvetleri için STM Savunma ana yükleniciliğinde tasarlayıp, inşa edeceği iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi'yle ilk kez bir AB ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. 2024 Aralık ayında da Türkiye ve İspanya arasında ileri düzeyde pilot eğitim sistemi geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı ve Hürjet satışı da hala gündemde. Türk yetkililer, son haftalarda İspanya'da Airbus tesislerini ziyaret ederek, eğitim uçağı ihtiyaçları doğrultusunda, olası bir ortaklık zemini arayışında.



ŞİRKET SATIN ALMAYA BAŞLADILAR

Ancak bunun dışında Türkiye artık firmalar da satın alıyor. Bunlardan tüm dünyada en çok ses getireni Baykar ile İtalyan havacılık devi Leonardo evliliğiydi. Bu işbirliğinin ilk adımı Roma'da 6 Mart 2025'te imzalandı. Önceki gün de iki ülkenin liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin katılımı ile iki şirket mutabakat zaptına ilişkin anlaşma belgeleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo Genel Müdürü Roberto Cingolani tarafından karşılıklı teslim edildi. Baykar dışında CANiK, İngiliz AEI Systems'ı satın alıp, üç kıtada üretim yapan savunma şirketi haline geldi. AB, yeni oluşturduğu 162 milyar dolarlık savunma fonuna ABD, İngiltere ve Türkiye merkezli şirketleri dahil etmese de bu kararın Türkiye ile çalışan büyük Avrupalı firmaları zorlayacağı belirtiliyor.