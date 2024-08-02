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Giriş Tarihi: 2.8.2024 16:26 Son Güncelleme: 2.8.2024 16:36

Savunma ve havacılık sanayisinden 431 milyon dolarlık ihracat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin temmuzda 431 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

AA
Savunma ve havacılık sanayisinden 431 milyon dolarlık ihracat

Görgün, X'teki paylaşımında, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının temmuz ayında 431 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "İlk 7 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4'lük bir artış sergileyerek 3 milyar 335 milyon dolar olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Bu rakamla, son 12 ayda gerçekleşen savunma ve havacılık sanayisi ihracatının yüzde 13,4'lük artışla 5 milyar 831 milyon dolara yükseldiğini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlama hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayisi alanında ihracatımızın bu yükselen grafiğinde emeği olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

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Savunma ve havacılık sanayisinden 431 milyon dolarlık ihracat
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