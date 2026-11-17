Türkiye ile Katar arasında stratejik ortaklıkta yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede, karşılıklı savunma anlaşmasının da aralarında bulunduğu beş anlaşma imzalandı. İki ülke savunma sanayisinde ortak üretim, teknoloji geliştirme, uzay ve uydu sistemleri, yapay zekâ, enerji ve sanayi yatırımlarında iş birliğini derinleştirme kararı aldı. Ticaret hacminde 5 milyar dolarlık hedef yinelenirken Türk müteahhitlerin Katar'da üstlendiği 206 projenin toplam büyüklüğünün 20.8 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

SAVUNMADA ÜRETİM DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tarafından imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması, askeri iş birliğinin kapsamını genişletti. Anlaşmayla iki ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, ortak güvenlik tehditlerine karşı koordinasyonun artırılması ve bölgesel istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Taraflar ortak askeri tatbikatların, personel eğitimlerinin ve savunma sanayisi projelerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı. Savunma sanayisindeki yeni dönemin önemli başlıklarından birini Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'nın taraf olduğu Bedir Mutabakatı oluşturuyor. Dört ülkeyi kapsayan iş birliği mekanizmasıyla savunma ihtiyaçlarının yerli kabiliyetlerle karşılanması, ortak üretim kapasitesinin artırılması, teknoloji transferi yerine ortak teknoloji geliştirme imkanlarının güçlendirilmesi ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

UZAYDA ORTAK UYDU PROJESİ

Sanayi ve teknoloji alanındaki iş birliğinin somut projelerinden biri de Türksat ile Katar merkezli Es'hailSat arasında yürütülen uydu ortaklığı oldu. İki kuruluşun 19 Mayıs 2026'da imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Es'hail-3/Türksat-Biruni uydu projesi hayata geçirilecek. Proje, Türkiye ile Katar'ın uzay ve uydu teknolojilerindeki ortak çalışmalarının önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. İki ülke küçük uydular, yer gözlem sistemleri ve uydu haberleşmesi alanlarında yeni projelerin geliştirilmesini de destekleyecek. Uzay ajansları ve araştırma kurumları arasında kurulacak iş birlikleriyle teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye ile Katar, yapay zekâ, kuantum teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışma programları yürütme kararı aldı. Türkiye'nin Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'nden sorumlu kurumları ile Katar Ulusal Yapay Zekâ Merkezi arasında doğrudan temas kurulması teşvik edilecek. Çok dilli büyük dil modelleri, kuantum hesaplama ve kuantum haberleşmesi alanlarında araştırma iş birlikleri geliştirilecek.

TÜRKLERDEN 20.8 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Ekonomik iş birliğinin güçlü ayaklarından birini inşaat ve altyapı yatırımları oluşturuyor. Türk müteahhitlik şirketlerinin Katar'da bugüne kadar üstlendiği 206 projenin toplam değeri 20,8 milyar dolara ulaştı. İki ülke, mevcut yatırımların genişletilmesi ve kamu-özel sektör ortaklıklarının güçlendirilmesi konusunda da ortak irade ortaya koydu. Enerji alanında ise sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti öncelikli iş birliği başlıkları arasında yer aldı. Taraflar, LNG alanında somut projelerin geliştirilmesi, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bölgesel arz güvenliğinin artırılması için çalışacak. Böylece Türkiye- Katar ortaklığının savunma ve sanayinin yanı sıra enerji, finans ve altyapı yatırımlarında da derinleştirilmesi hedefleniyor.

TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOL AR

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde en önemli hedeflerden biri ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması oldu. 2018 yılında imzalanan ve 1 Ağustos 2025'te yürürlüğe giren Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bu hedefe ulaşılmasında temel araçlardan biri olması bekleniyor. Anlaşmayla mal ve hizmet ticaretinin kolaylaştırılması, yatırımların teşvik edilmesi ve ticaret güzergâhlarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Taraflar, Türkiye-Katar Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi'nin ikinci toplantısının Doha'da gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklarını da sürdürecek.