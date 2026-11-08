Savunmada 100 milyar dolarlık proje

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "Bir zamanlar yalnızca tedarik eden Türkiye'den, bugün tasarlayan, geliştiren, üreten, entegre eden ve ihraç eden Türkiye'ye geldik" dedi. SSB'den yapılan açıklamaya göre 1985 yılında Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak başlayan kurumsal yolculuk, 1989'da Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na, 2018'de ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüşerek devam etti. 2002'de 56 firmanın faaliyet gösterdiği ve 62 projenin yürütüldüğü savunma sanayi ekosisteminde bugün 4 binin üzerinde firma faaliyet gösterirken proje sayısı yaklaşık 1.500'e ulaştı. Aynı dönemde 5.5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam proje hacmi, ihale aşamasındaki projeler de dahil olmak üzere 100 milyar doların üzerine çıktı. 2002 yılında 248 milyon dolar seviyesinde bulunan savunma ve havacılık ihracatı, 2025'te 10 milyar 54 milyon dolara ulaşarak yaklaşık 40 kat arttı. 2026 yılında da artışını sürdüren sektör, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 büyümeyle 1 milyar 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 10 ayında 8 milyar 50 milyon dolara ulaşan ihracat, ekim sonu itibarıyla son 12 ayda 11 milyar 357 milyon dolara yükseldi.

YÜZDE 80 YERLİLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde özellikle son çeyrek asra yaklaşan dönemde savunma sanayinde tarihi bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirten Görgün, 2002'de yüzde 20 olan yerlilik oranının bugün yüzde 80'lerin üzerine taşındığını vurguladı. Görgün, "Bir zamanlar yalnızca tedarik eden Türkiye'den, bugün tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden Türkiye'ye geldik" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör