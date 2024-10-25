Savunmada 6.2 milyar dolarlık imza

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilen SAHA EXPO'ya hem yeni ürünler hem de anlaşmalar damga vurdu. İlk kez 200 yerli ürünün sahnelendiği fuarda 133 stratejik anlaşma gerçekleşti. Fuarda, 4.6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere toplam 6.2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. 120'den fazla ülkeden 1.478 firmanın katıldığı fuarda şirketler teknolojilerini sergiledi. Fuarda BAYKAR ve ORQA arasında FPV dron entegrasyonu, BAYKAR ve EDGE arasında akıllı mühimmat anlaşması yapılırken, fuarın en büyük ihracat anlaşması ise ARCA ve MSM GROUP arasında gerçekleşti.Aytemiz Makelsan ile ASPİLSAN arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. ASPİLSAN ile İŞBİR hibrit jeneratör projesine yönelik işbirliği, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Milli Savunma arasında iki mühimmat tedarik sözleşmesi yapıldı. ASELSAN ve ERMAKSAN arasında 40 milimetre Türk Tipi Deniz Topu Mutabakat Muhtırası'na imza atarken, TUSAŞ Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile 12 ay sürecek bir işbirliği sözleşmesi yaptı.ASELSAN, Calidus Aerospace ile sabit kanatlı platformlar için kokpit ekran teknolojileri ve döner kanatlı platformların modernizasyonu için iş birliği, Milli Savunma Bakanlığı da Karadağ ve Kosova'yla Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzaladı. Roketsan, HAVELSAN, Meteksan, Kale ve Tualcom ile işbirliği anlaşmaları yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan ve ASELSAN arasında HİSAR ve SİPER İlave Batarya Alımı Sözleşmesi imzalandı.SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, milli olarak geliştirilen yeni 200 ürünün ilk kez SAHA EXPO'da tanıtıldığına işaret etti. Bayraktar, "2001 yılında sadece 240 milyon dolar olan savunma ihracatımız, geçtiğimiz yıl itibarıyla 5.5 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayimizde 2002 yılında sadece 17 olan firma sayısı bugün 3 bin 500'ü aştı. Hain saldırılar karşısında asla ama asla bir nebze dahi geri adım atmayacağız. Şehitlerimizin çalıştığı TUSAŞ'taki bir kardeşimizin de dediği gibi: 'hainlere inat, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" dedi.BMC, askeri araçlarını ve BMC POWER tarafından yüzde 100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen motorlarını tanıttı. BMC Power'ın Mavi Vatan için geliştirmeye devam ettiği LEVEND ve MAVİ BATU marin motorları için de tanıtım törenleri düzenledi. Bugüne kadar kara savunma araçları için yerli motor üretiminde aktif olan BMC, yerli motor MAVİ BATU ile denizlerde de savunmaya katkı sağlayacak. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, askeri gemilerinin kalbi olacak MAVİ BATU Motor Geliştirme Projesinin ana yüklenicisi olmaktan büyük bir onur duyduklarını belirtti.