Savunmada iki yılda 20 milyar $ ihracat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme ve millileşme oranlarında açık ara en başarılı ülke olduğunu belirterek, "Savunma sanayi şirketleri, son 2 yılda 20 milyar dolar üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu senenin ilk iki ayında şirketlerimizin imzaladığı sözleşme tutarı, 2 milyar dolara yakın seviyede bulunuyor" dedi. SSB'nin, BMC ve FNSS firmaları ile "Yeni Nesil Araçlar Projesi Sözleşmesi" imza töreninde konuşan Görgün, geçen yıl 180 ülkeye yapılan ihracatın yüzde 29 artışla, 7.1 milyar dolara ulaştığının hatırlatarak, şöyle devam etti: "İlk 2 ayda, geçtiğimiz seneye göre teslimatta yüzde 34'lük bir artış oldu. 650 milyon doların üzerinde" dedi. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da son 3 yılda 15 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını ve tüm bu yatırımları, BMC'nin öz kaynaklarıyla yapmaya özen gösterdiklerini belirtti. Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı ise "Bu başarının son örneği de PARS ALPHA 8x8 oldu. Dört yıl süren prototip yarışma testlerinden üstün başarıyla çıkmış olmasıyla da bu iddiamızı kanıtladık" dedi.