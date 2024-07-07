Savunmada Türk rüzgarı

Türkiye, savunma sanayiinde 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşırken, yerli silah üreticileri de ihracatta gözünü zirveye dikti. Küresel çapta büyük bir oyuncu haline gelen yerli üreticilerden Özyurt Silah Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, aralarında Türkiye'nin ilk AK (otomatik keleş) tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğinin de olduğu 5 silah ürettiklerini belirtti. Özyurt, "Azerbaycan, ABD, İspanya, Suudi Arabistan gibi ülkelere silah ihraç ettik. Müttefik ülkelerle yapmış olduğumuz anlaşmaların bedeli 1.5 milyar dolara ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TSK'nın sahada en üstün teçhizat ve sistemlerle donatılması talimatı sonrası yerli silah üreticileri de ürettikleri son teknoloji silahlarla Türk ordusuna hizmet etmeye devam ediyor.





YERLİ SANAYİYİ ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ



Özyurt Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede 13 yıldır faaliyet gösterdikleri silah sanayinde bugüne kadar aralarında Türkiye'nin ilk AK (otomatik keleş) tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğinin de olduğu 5 yüksek kalitede silah ürettiklerini anlattı.

Ürettikleri diğer silahların 7.62×39 piyade tüfeği, 9.19 tabanca, 308 ve 309 keskin nişancı tüfeği olduğunu belirten Özyurt, yalnızca üretimle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda dünya çapında tedarikçi olarak da hizmet sunduklarını anlattı. Özyurt, "Azerbaycan ve ABD gibi stratejik dost ve müttefik ülkelere yüksek kaliteli silah ve mühimmat tedariki sağlamaktayız. Bunun yanı sıra, Avrupa'da İspanya ve Ortadoğu'da Suudi Arabistan gibi pek çok ülkenin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugüne kadar müttefik ülkelerle yapmış olduğumuz anlaşmaların toplam bedeli yaklaşık 1.5 milyar dolara ulaştı. Firmamızın yıllık cirosu ise 2-3 milyar TL arasında değişiyor" dedi.

Özyurt, silah sanayinde millileşmenin çok önemli ve stratejik bir husus olduğunu belirtirken, "Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda yerli sanayiyi zirveye taşıyacağız" dedi.





"ÖNCELİĞİMİZ TERÖRLE VE TERÖRİSTLE MÜCADELE"



Küresel ölçekte imza attıkları başarılı işler nedeniyle zaman zaman FETÖ terör örgütü gibi örgütlerin de hedefinde yer aldıklarını anlatan Özyurt, "Son olarak terörle mücadelede en ön saflarda yer almış Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin'e yaptığımız ziyarette terör örgütü bağlantılı medya kuruluşlarının karalama kampanyası girişimlerine sahne olmuştur. Bu tarz girişimler ülkemiz için yaptığımız hizmetlerin ne kadar değerli olduğunun nişanesi oluyor. Herkes şunu bilsin ki önceliğimiz hiçbir zaman para kazanmak olmadı. Önceliğimiz her zaman terör ve teröristle mücadele olacak" diye konuştu.

Özyurt, depremde büyük hasar gören memleketi Hatay'da da savunma sanayi yatırımları yapmak için kolları sıvadıklarını belirterek, "Bölgede şu an insan kaynağı çok sıkıntılı. Bu sıkıntıyı aşar aşmaz Hatay'da yatırımlarımızı hayata geçirerek kalkınmayı hızlandıracağız" dedi.