Savunmada yeni eşik: 10.9 milyar dolarlık ihracat

Türkiye savunma ve havacılık sanayii 2026'nın son çeyreğine hızlı girdi. Savunma ve havacılık sanayii ihracatı yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 artarak 6.3 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat 10.9 milyar dolara yükseldi. Ağustos ayı ihracatı da 511.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörde 4 binin üzerinde firma ve 100 binin üzerinde çalışan bulunurken, toplam savunma ve havacılık cirosu 25 milyar doların üzerine çıktı. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), bu üretim gücünü daha yüksek teknoloji içeren ürünlere ve kalıcı ihracat pazarlarına taşımayı hedefliyor.



HÜRKUŞ II SERTİFİKASINI ALDI

Havacılık tarafında da önemli bir eşik aşıldı. Yerli olarak geliştirilen HÜRKUŞ II, eylül ayında ilk Askerî Tip Sertifikası'nı aldı. HÜRJET'in uçuş faaliyetleri sürerken, Türkiye'nin eğitim uçağından muharip uçağa uzanan hava platformları ailesi genişliyor. Deniz tarafında ise MİLGEM programı hız kesmiyor. MİLGEM 6-12'nci Gemiler Tedariki Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü İstif sınıfı fırkateyn İzmit'in deniz kabul testleri eylül ayında başladı.





HAVA SAVUNMAYA MİLYARLIK YATIRIM

Savunma sanayiinin bir diğer ana yatırım alanı ise hava savunma sistemleri. ÇELİK KUBBE vizyonu kapsamında radar, sensör, komuta-kontrol, elektronik harp ve farklı menzil ve irtifadaki hava savunma sistemlerinin entegre çalışması hedefleniyor. Bu kapsamda ASELSAN ile SSB arasında temmuz ayında hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak 1 milyar 470 milyon 500 bin euroluk sözleşme imzalandı. HİSAR-A ve HİSAR-O sistemlerinin ilave seri üretimine yönelik çalışmalar da ÇELİK KUBBE mimarisinin önemli parçalarından biri olarak ilerliyor. ÇELİK KUBBE ile KORKUT, HİSAR-A, GÖKER, GÖKBERK, HİSARO ve SİPER gibi sistemlerin tek bir ağ yapısı altında entegre çalışması hedeflenirken, radar ve elektro-optik sistemler de bu mimarinin parçası olarak görev yapıyor.



KAAN'DA ÜRETİM DÖNEMİ

2026'nın öne çıkan başlıklarından biri Milli Muharip Uçak KAAN oldu. SSB ile TUSAŞ arasında KAAN için tedarik sözleşmesi mayıs ayında imzalanırken, eylül ayında program kapsamında yeni bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Böylece Türkiye'nin muharip uçak geliştirme kabiliyetinin yanı sıra bu alandaki geniş tedarikçi ekosisteminin de büyütülmesi hedefleniyor. SSB Başkanı Haluk Görgün'ün verdiği bilgilere göre KAAN projesinde yaklaşık 750 firma görev yapıyor. Bu durum, büyük savunma projelerinin artık yalnızca ana yükleniciler için değil, yüzlerce yan sanayi şirketi için de üretim ve teknoloji geliştirme alanı oluşturduğunu ortaya koyuyor.



YAPAY ZEKA YARIŞI

2026'nın son çeyreğinde savunma sanayiinin yeni büyüme alanları arasında yapay zekâ, otonom sistemler ve siber güvenlik de öne çıkıyor. SSB, eylül ayında yerli siber güvenlik ve yapay zekâ çözümlerinin ele alındığı bir konferans düzenlerken, otonom sistemler tarafında da yeni projeler gündeme geliyor. Sektördeki dönüşümün bir başka göstergesi ise ihracatın niteliği. Türkiye artık yalnızca platform değil; platforma entegre edilen radar, füze, elektronik harp, yazılım, simülasyon ve komuta-kontrol sistemlerini de birlikte ihraç eden bir yapıya doğru ilerliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör