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Giriş Tarihi: 26.10.2026 15:15

Savunmada yeni nesil füze hamlesi! ASELSAN ve SSB'den 523 milyon avroluk anlaşma

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesi için sözleşme imzaladı. Anlaşmanın toplam tutarı 523 milyon avro olarak açıklandı.

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AA Ekonomi
Savunmada yeni nesil füze hamlesi! ASELSAN ve SSB’den 523 milyon avroluk anlaşma
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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 523 milyon avro tutarında yeni bir sözleşme imzalandı. Yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesini kapsayan anlaşma, ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu.

YENİ NESİL HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK

ASELSAN'ın KAP açıklamasında, sözleşmenin kapsamına ve toplam tutarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile SSB arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır."

Sözleşmenin toplam tutarı 523 milyon avro olarak açıklanırken, sistemin geliştirilmesine yönelik anlaşmanın diğer ayrıntıları duyuruda yer almadı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ASELSAN

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