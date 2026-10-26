Savunmada yeni nesil füze hamlesi! ASELSAN ve SSB’den 523 milyon avroluk anlaşma

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 523 milyon avro tutarında yeni bir sözleşme imzalandı. Yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesini kapsayan anlaşma, ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu.