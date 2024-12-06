Savunmaya 25 milyon dolarlık yatırım

KAAN, MİLGEM, Altay Tankı başta olmak üzere önemli millî projelere ve savunma sanayisine kritik teknolojiler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, yeni üretim üssünün resmi açılışını gerçekleştirdi. Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Altınay Savunma Üretim Teknolojileri Merkezi, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltacak bir dönüm noktası olmayı amaçlıyor. Hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında faaliyetlerini sürdüren şirket yeni tesis ile alanındaki ihracat potansiyelini de artıracak. Altınay Savunma Teknolojileri, 25 milyon dolar yatırım tutarına sahip üretim üssünün ardından Ankara'daki Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) de yeni tesisler kurmayı planlıyor. 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesisin açılışı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.Görgün, "Altınay Savunma Teknolojileri firmamızın yeni açılan bu üretim tesisi, hassas işleme teknolojilerinde yapılan önemli yatırımlarla, hava platformlarında ihtiyaç duyulan kritik sistemleri yerli imkanlarla üretebilecek kapasitededir" dedi. Yeni tesisle birlikte üretimde kapasiteyi artırdıklarına dikkat çeken Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise, "Türkiye'nin hem üretim hem de kabiliyet anlamındaki potansiyelini artırma ve ülkemizin gelecek başarılarına katkı sunmak arzusuyla yeni üretim tesisimizi açıyoruz. İlerleyen dönemlerde yatırımlarımızı genişleterek Ankara'daki HAB'da yeni tesisler kurmayı planlıyoruz" diye konuştu.