Schengen vizesi için kritik 90/180 gün kuralı! Bakan Yumaklı duyurdu: Avrupa ile temas sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa ülkelerine taşımacılık yapan tır şoförlerinin Schengen vizesi nedeniyle yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, 90/180 gün kuralından kaynaklanan sorunun Ticaret Bakanlığı tarafından özellikle takip edildiğini ve kendilerinin de süreci yakından izlediğini söyledi.
AVRUPA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Edirne'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yumaklı, Avrupa'ya yük taşıyan tır şoförlerinin Schengen vizesi konusunda yaşadığı sıkıntının çözümü için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Yumaklı, benzer bir lojistik sorunun Rusya'da da yaşandığını ve yapılan temasların ardından tırların geçişine ilişkin problemin çözüldüğünü ifade etti.
Bakan Yumaklı, Schengen vizesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Benzer başka bir problem Rusya'da bizim tırlarımız kapıdaydı, işte dün onun için gittik ve açıldı, o sorunu çözdük. Avrupa'daki tarafı Ticaret Bakanlığımız özellikle takip ediyor. Biz de takip ediyoruz"
Yumaklı, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Tır şoförlerinin Schengen vizesiyle ilgili söylüyorsunuz, değil mi? Bu görüşmeler devam ediyor. Biz tabii, Ticaret Bakanımız Amerika'daydı, hani son durum ne oldu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
"ÇOK YAKINDAN DİKKATLİCE TAKİP ETTİĞİMİZ BİR KONU"
Konunun yakından takip edildiğini vurgulayan Yumaklı, gelişmelerin kendisine ulaştırılması halinde kamuoyuyla paylaşabileceğini söyledi.
Yumaklı, "Bu da aynı şekilde bizim çok yakından dikkatlice takip ettiğimiz bir husus. Ben kendileriyle gün içerisinde de irtibata geçip bu konudaki gelişmeleri alıp gün içerisinde sizlerle de paylaşabilirim ya da kendileri bir açıklama yapabilirler" diye konuştu.
Son durum hakkında elinde net bilgi bulunmadığını belirten Yumaklı, "Gerçekten son durumu bilmediğim için şimdi bir şey söyleyemeyeceğim ama bizim çok yakından dikkatlice takip ettiğimiz bir konu" dedi.