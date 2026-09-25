Schengen vizesi için kritik 90/180 gün kuralı! Bakan Yumaklı duyurdu: Avrupa ile temas sürüyor

AVRUPA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Edirne'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yumaklı, Avrupa'ya yük taşıyan tır şoförlerinin Schengen vizesi konusunda yaşadığı sıkıntının çözümü için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Yumaklı, benzer bir lojistik sorunun Rusya'da da yaşandığını ve yapılan temasların ardından tırların geçişine ilişkin problemin çözüldüğünü ifade etti.

Bakan Yumaklı, Schengen vizesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Benzer başka bir problem Rusya'da bizim tırlarımız kapıdaydı, işte dün onun için gittik ve açıldı, o sorunu çözdük. Avrupa'daki tarafı Ticaret Bakanlığımız özellikle takip ediyor. Biz de takip ediyoruz"

Yumaklı, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Tır şoförlerinin Schengen vizesiyle ilgili söylüyorsunuz, değil mi? Bu görüşmeler devam ediyor. Biz tabii, Ticaret Bakanımız Amerika'daydı, hani son durum ne oldu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.