Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SEDDK finansal raporlama yönetmeliğindeki bazı maddelerin yürürlük tarihini güncelledi
Giriş Tarihi: 29.12.2023 13:35 Son Güncelleme: 29.12.2023 13:36

SEDDK finansal raporlama yönetmeliğindeki bazı maddelerin yürürlük tarihini güncelledi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliği, finansal tabloların sunumu ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkındaki bazı maddelerin yürürlük tarihini güncelledi.

AA
SEDDK finansal raporlama yönetmeliğindeki bazı maddelerin yürürlük tarihini güncelledi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ''Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik''i ile ''Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'' ve ''Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ''i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliği, finansal tabloların sunumu ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında bazı maddelerin 1 Ocak 2024 olan yürürlük tarihi 1 Ocak 2025 olarak güncellendi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SEDDK finansal raporlama yönetmeliğindeki bazı maddelerin yürürlük tarihini güncelledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA