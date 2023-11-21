Şehir merkezi taşındı! Yeni yerinde 16.433 konutla yükseliyor

Kentin kuzeyindeki Karadağ mevkii olarak bilinen alanda, 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremin hemen ardından sağlam zeminlerde konutlar yapmaya yönelik çalışmalar başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda Karadağ diye bilinen bölgenin zemininin oldukça sağlam bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu bölge dağlık bir alan. Dolayısıyla zemin, deprem açısından çok sağlam. Bizim de çok önceleri 3-4 yıldır zaten talep ettiğimiz bir alandı. 'Yeni konutları burada yapalım' diye düşüncem vardı. Maalesef deprem buna vesile oldu. İnşallah güzel bir yaşam alanı olacak."