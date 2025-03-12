Şehirler arası otobüslerde %40 aile yılı indirimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, "Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek" dedi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını bildirdi.

17 MART'TA BAŞLIYOR

Uraloğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. Yeni düzenleme 17 Mart'tan itibaren uygulanabilecek" diye konuştu. Yeni düzenlemeyle en az 2, en fazla 4 kişinin aynı otobüs ve güzergâhta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelediklerinde indirimden faydalanabileceğini vurgulayan Uraloğlu, indirimden yararlanmak için yolcuların, aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlamasının yeterli olacağını ifade etti.