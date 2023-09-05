Şehirlerin hava kalitesi "NEFES" ile takip ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,"3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı Hizmet Alımı Projesi" aracılığıyla hava kalitesi yönetiminde kullanılan elektronik karar destek araçlarına yenisini ekledi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün son teknolojiyle geliştirdiği 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerlerinin tespitini sağlayan Yeni Emisyon Tahmin ve Değerlendirme Sistemi (NEFES) uygulaması ile şehirlerin hava kalitesi takip ediliyor.

NEFES ile sanayi, ulaşım, orman yangını, toz taşınımı gibi çok sayıda etmen ele alınarak, üç boyutlu ortamda şehirlerin dijital ikizleri üzerinden hava kalitesi değerleri ölçülüyor. Tespit edilen değerler üzerinden hava kalitesi değişimi incelenerek iyileştirilmesi için gereken önlemler hayata geçiriliyor.

İstanbul, Ankara ve Kocaeli başta olmak üzere 59 ilde hayata geçirilen NEFES uygulamasıyla insanlar, hava kalitesi durumunu anlık görebiliyor.

"KISA SÜREDE TÜM İLLERİMİZDE KULLANACAĞIZ"

Bakan Özhaseki, konuya ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli yazılımımız NEFES ile şehirlerimizin hava kalitesi değerlerini, dijital ikizleri üzerinden mahalle ölçeğinde, 5 metre seviyesinde tespit ediyoruz. NEFES'i, hava kalitesinin yönetiminde, kentsel dönüşüm projelerimizin yer seçiminde, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinde ve mekansal planlama çalışmalarında kullanabiliyoruz. Şu anda 59 şehrimizde hayata geçirdiğimiz ve hava kalitesini 3 boyutlu ortamda tespit edebilen NEFES yazılımımızı, kısa sürede tüm illerimizde kullanacağız."