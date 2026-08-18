Şehit aileleri ve gazilere yeni düzenleme: Ödemeler artırıldı, kapsam genişletildi: İşte yeni haklar...

Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun'a göre, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapıldı.

Buna göre, kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırılarak kategorik bir ayrıma gitmeksizin tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye alındı.

Kanundaki bir diğer düzenlemeyle, bakıma muhtaç gazi ve malullere net asgari ücretin 2 katı olarak yapılan ödeme, net asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı.

Vazife malulü erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılması amacıyla Terörle Mücadele Kanunu'nda da değişikliğe gidildi.