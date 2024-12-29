’Şehit Gazi Dijital Kart’ hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat hakkını erişilebilir ve pratik bir hale getirmek amacıyla yeni bir mobil uygulama aracılığıyla dijital platforma taşıdıklarını belirtti.

Bu kapsamda Türkiye genelinde, "Şehit Gazi Dijital Kart" mobil uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatan Göktaş, "Türkiye Kart ile entegre çalışan ve toplu taşıma araçlarına binişlerde fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama sayesinde, olası kayıp durumlarının da önüne geçiyoruz. Kullanıcılar toplu taşıma araçlarında mobil cihazları üzerinden karekod okutularak seyahat hakkını kullanabiliyor. Bu sayede sistem, kullanıcıyı otomatik olarak tanıyarak ücretsiz seyahat hakkının kullanılmasına olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.