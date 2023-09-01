Şeker pancarı üretiminden ekonomiye 2 milyar 400 milyon lira katkı

Muş'ta bu yıl 2 bin çiftçinin 90 bin dekar alanda 450 bin ton şeker pancarı üretimiyle şu ana kadar elde edilen en yüksek miktara ulaşıldı. Türkiye'de şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş'ta; desteklemeler, ürün alım garantisi ve kazancın artması gibi etkenler sayesinde hem pancar üreten çiftçi sayısının hem de ekim yapılan alanın artması sağlandı.



Geçen yıl bin 200 çiftçiyle sözleşme imzalayan Muş Şeker Fabrikası, bu yıl 2 bin çiftçiyle anlaşırken, ekim yapılacak alan ise 46 bin dekardan 90 bin dekara çıkarıldı. Ayrıca fabrikanın kuruluş tarihinden bugüne ilk defa şeker ihracatı yapılacak.



Muş'ta şeker pancarı üretiminden il ekonomisine 2 milyar 400 milyon lira katkı beklediklerini açıklayan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, fabrika tarihinin üretim rekorunu kıracaklarını ifade ederek, "Bu sene 2 bin çiftçimiz ile 90 bin dönümün üzerinde bir ekim alanında ekim gerçekleştirdik. Geçen yıla göre ciddi manada bir rağbet vardı. Pancarın geçen yıl iyi kazandırmasından kaynaklı üretim bu yıl yüksek. Belki de çiftçiye olan yaklaşımımız ve politikalarımızın bir etkisiyle pancar üretimi bu sene çok fazlaydı. Taahhüt almadan önce avans taban fiyatımız bin 900 TL olarak açıklamıştık. 600 bin tonu aşkın bir taahhüt aldık ama mevsimsel sıkıntılardan kaynaklı aşağı yukarı bu taahhüdümüzü işlenebilecek şekilde revize ettiğimizde yaklaşık 450 bin ton pancar işlemeyi öngörüyoruz.

450 bin ton pancarı işlediğimizde 37 bin 874'ü a şekeri, yaklaşık 22 bin 500 tona yakın da ihraç kayıtlı ve c şekeri olmak üzere 60 bin tonu aşkın bir şeker elde etmeyi öngörüyoruz. Yaklaşık 15 bin tona yakın da melas, 100 bin tonun üzerinde bir küspe üretmeyi öngörüyoruz. 450 ton pancar eşliğinde yaklaşık 900 milyonu sadece çiftçiye ödeme yapılacak. 900 milyonun ötesinde ödenecek olan nakliye ve küspe bedeliyle beraber çiftçinin cebine girebilecek. Muş'un ekonomisine girebilecek para miktarı bir milyar 400 milyon bandına ulaşıyor. Şekerle ve manas ile beraber bu şehrin ekonomisine, ülkemizin ekonomisi 2 milyar 400 milyon TL bandında bir ekonomik girdi olmasını öngörüyoruz. Allah'ın izniyle bu sene de fabrikanın kuruluş tarihinde bugüne kadar olan tüm zamanların rekorunu kırmış olacağız. Hem işlenecek olan pancar miktarı hem de üretilecek olan şeker miktarına bakıldığında tarihi rekorlar senesi bu sene olacak. Fabrikanın tarihinde daha önce gerçekleştirmediğimiz bir durum daha var; ihraç kayıtlı şekeri ihraç yapıyoruz. Bu sene şeker ihracatı yapacağız" dedi.