Şeker sektörüne kota operasyonu

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) ürünlerinin farklı adlarla faturalandırılarak iç piyasaya sürüldüğü ve kota ihlali iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı başlatılan soruşturma kapsamında 25 şirkete ait 26 adreste arama yapıldı. Şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.

PİYASAYA SÜRDÜLER

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemelerinde, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteren bazı firmaların iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri aracı firmalar üzerinden piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yıllarında nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteren bazı üretici, toptancı ve kullanıcı firmaların Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri aracı firmalar üzerinden piyasaya sürdükleri, bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin ise 'maltodekstrin', 'glukoz', 'nişasta', 'fruktoz' ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği tespit edildi. Faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürünün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu da tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 25 şirkete ait 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

HALK SAĞLIĞINA TEHDİT

Soruşturma çerçevesinde bazı üretici firmalar ile toptancı, aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişki bulunduğu, faturada gösterilen ürün cinsi ile fiilen teslim edildiği değerlendirilen ürün cinsi arasında farklılık olabildiği, bu şekilde halk sağlığını bozma, kayıt dışı satış, yanıltıcı belge düzenleme/ kullanma, vergi kaybı ve piyasa fiyatlarının etkilenmesi sonucunu doğurabilecek nitelikte işlemler yapıldığı belirlendi. Soruşturma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, vergi kaçakçılığı, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünen sürdürülüyor. Halk sağlığını tehdit eden kayıt dışı veya kota fazlası nişasta bazlı şeker üreticisi, toptancısı veya kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti', 'vergi kaçakçılığı/muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma', 'özel belgede sahtecilik' ve 'fiyatları etkileme' suçlarından soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.



SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

SOSYAL medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu bilgilere yer verdi: "Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin 'maltodekstrin', 'glukoz', 'nişasta', 'fruktoz' ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği; faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu anlaşılmıştır. Soruşturma Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör