Sektör yaraları sarmaya devam edecek

"Türkiye Tek Yürek" yardım gecesinde yayına telefonla bağlanan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, ülke olarak en büyük felaketlerden birini yaşamanın üzüntüsü içerisinde ülkemize başsağlığı dilerken, sigortacıların kara gün dostu olduğunu ve bu zor günleri birlikte aşacağımızın mesajını verdi. Konuşmasını, ilk günden beri sahada olduklarını ve Türk sigorta sektörünün depremzedelerin, sigortalıların ve acentelerin yaralarını sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğini belirterek sürdüren Yaşar, Maher Holding Sigorta Grubu Şirketleri Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın AFAD başta olmak üzere birçok yardım kuruluşuna sağladığı nakit ve nakit karşılığı ayni destekleri 30 milyon liraya tamamladığını hatırlatarak Maher Holding Sigorta Grubu şirketlerinden Quick Sigorta için 2 milyon lira, Corpus Sigorta için ise 1 milyon lira değerinde yeni bir nakdi bağış miktarı açıkladı."Maher Holding Sigorta Grubu şirketleri olarak yaşadığımız deprem afeti sebebiyle başlattığımız nakdi, ayni ve insani yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere kapsamlı çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulunan Yaşar, "Yapılan yardım çalışmalarının dışında şirket yöneticilerimiz ve gönüllü çalışanlarımız, tırlarımıza yüklediğimiz konteyner, çadır ve muhtelif malzemeleri acentelerimizle birlikte sahada ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta ve 4 bini aşan acentemizle birlikte etkili bir yardım faaliyeti sürdürmektedir. Özellikle gönüllü acentelerimiz ve bölge acentelerimiz kendi acılarını unutup afetzedelere el uzatmaktadır. Acente ve çalışanlarımızın gönüllü yardım ve bağışları ayrıca bu miktarı çok daha büyütmektedir" dedi. Yaşar, sözlerini "İlk günden itibaren bölgedeki acentelerimiz ve çalışanlarını özel transferlerimiz ile bölge dışına alıp, anlaşmalı otellerimize yerleşimlerini sağlıyor, bölgesel barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda deprem illerinde kurduğumuz konteynırlarla acente hizmet merkezleri oluşturuyor, ofislerimizi ihtiyaç duyan acentelerimize açıyoruz. Maher ailesi olarak şirketlerimiz, paydaşlarımız ve tüm gönüllülerimizle birlikte yaralarımızı sarmak için var gücümüzle çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz" diyerek noktaladı.