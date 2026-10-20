Sel sigortası sektörüne zarar vermedi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, son dönemde sigorta sektörü ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle sel ve su baskınlarının ardından üç sigorta şirketinin iflas ettiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten Yaşar, bu tür açıklamaların sektörün itibarını ve vatandaşların finansal sisteme duyduğu güveni olumsuz etkilediğini söyledi. Sigorta şirketlerinin sermayedarlarına ilişkin gelişmelerin doğrudan şirketlerin mali yapıları ve sigortalılara karşı yükümlülükleriyle ilişkilendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Yaşar, sektörün güçlü bir düzenleme ve denetim mekanizması altında faaliyet gösterdiğini vurguladı. Son dönemde bazı sigorta şirketlerinin ortaklık ve sermayedarlık yapıları üzerinden yapılan değerlendirmelere değinen Yaşar, şirketlerin finansal durumlarının ve sigortacılık faaliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etti. Yaşar, "Bazı sigorta şirketlerinin sermayedarlarına ilişkin gelişmelerin, söz konusu şirketlerin mali yapıları, sigortacılık faaliyetleri ve sigortalılarına karşı yükümlülükleriyle doğrudan özdeşleştirilmemesi önem taşıyor. Bu hususların her biri ilgili mevzuat ve düzenleyici otoritenin gözetim ve denetimi çerçevesinde değerlendirilmelidir" dedi. Sel hasarları nedeniyle üç sigorta şirketinin iflas ettiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Yaşar, "Bu asılsız iddialarla vatandaşlarımızın güveninin zedelenmeye çalışılmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı. Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında yapılan yanıltıcı değerlendirmelere de değinen Yaşar, BES'in milyonlarca vatandaşın uzun vadeli tasarruflarını değerlendirdiği önemli bir finansal mekanizma olduğunu belirtti. Düzenleyici ve denetleyici otoritelerin aldığı kararların maksadını aşan yorumlarla çarpıtılmasının kamuoyunda yanlış algılara yol açabileceğini ifade eden Yaşar, münferit gelişmelerin sistemin geneline mal edilmemesi gerektiğini söyledi. BES'in güçlü gözetim ve denetim mekanizmalarıyla faaliyet gösterdiğini vurgulayan Yaşar, sistemin hem bireylerin geleceğe yönelik birikimlerini desteklediğini hem de Türkiye'nin uzun vadeli tasarruf kapasitesine katkı sağladığını kaydetti.

TÜM PAYDAŞLARLA SAHADA

Son günlerde yaşanan sel ve su baskınlarının sigorta güvencesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Yaşar, sektörün hasarların karşılanması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Sigorta Haftası kapsamında bu yıl "Dört Element. Tek Güvence." temasıyla yürüttükleri farkındalık çalışmalarını hatırlatan Yaşar, artan doğal afet riskleri karşısında sigortalılık bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sel felaketlerinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yaşar, "Sigorta sektörümüz, acenteleri, eksperleri ve tüm paydaşlarıyla sahadadır. Önceliğimiz hasarların hızla tespit edilmesi ve poliçe kapsamındaki zararların en kısa sürede karşılanmasıdır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör