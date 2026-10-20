Selde zarar gören araçlara tam hasar kolaylığı

Quick Sigorta, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınlarında zarar gören kaskolu araçların hasar süreçlerini hızlandırmak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldı. Sel sularına maruz kalan araçlarda elektrik, elektronik ve mekanik arızaların ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabileceğini dikkate alan şirket, sigortalıların taleplerini önceliklendirecek. Uygulama kapsamında, poliçe hükümleri ve eksper incelemesi sonucunda tam hasar koşullarını karşıladığı belirlenen araçlar, sigortalının talebiyle tam hasar kapsamında değerlendirilecek. Araçların rayiç bedelleri, ilgili mevzuat ve 2025/12 sayılı Genelge çerçevesinde ödenecek. Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, uygulamanın temelinde sigortalı güvenliği ve mağduriyetlerin hızla giderilmesi anlayışının bulunduğunu belirtti. Eyüp Özsoy, "Sigortalılarımızın onarım sonrasında yeni sorunlarla karşılaşmasını ve araçlarının güvenliği konusunda endişe yaşamasını istemiyoruz. Bu nedenle selden zarar gören kaskolu araçların tam hasar kapsamında değerlendirilmesine öncelik verme kararı aldık" dedi. Özsoy, amaçlarının hasar süreçlerini hızlandırmak, sigortalıları belirsiz onarım süreçlerinden kurtarmak ve güvenli bir çözüm sunmak olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör