Selden etkilenen KOBİ’lere faizsiz kredi

Sanayive Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sel bölgesindeki zarar gören işletmelere 1 milyon liraya kadar kredi desteği vereceklerini duyurdu. Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na konuşan Kacır, daha önce deprem bölgesindeki KOBİ'ler için sağlanan Acil Destek Kredisi Programı'nın, bu sefer selden zarar gören KOBİ'ler için başladığını duyurdu.En son yaşanan sel bölgelerindeki işletmelere işletme başına ilk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli kredi imkânı sağlanacak. Bu kredilerin faiz veya kâr payları KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi desteğinden İstanbul, Zonguldak, Batman, Diyarbakır ve Bursa'da yaşanan sel ve fırtınadan olumsuz etkilenen işletmeler yararlanabilecek.