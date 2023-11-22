Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Selden etkilenen KOBİ’lere faizsiz kredi
Giriş Tarihi: 23.11.2023

Selden etkilenen KOBİ’lere faizsiz kredi

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Selden etkilenen KOBİ’lere faizsiz kredi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sel bölgesindeki zarar gören işletmelere 1 milyon liraya kadar kredi desteği vereceklerini duyurdu. Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na konuşan Kacır, daha önce deprem bölgesindeki KOBİ'ler için sağlanan Acil Destek Kredisi Programı'nın, bu sefer selden zarar gören KOBİ'ler için başladığını duyurdu.

12 AY GERİ ÖDEMESİZ
En son yaşanan sel bölgelerindeki işletmelere işletme başına ilk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli kredi imkânı sağlanacak. Bu kredilerin faiz veya kâr payları KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi desteğinden İstanbul, Zonguldak, Batman, Diyarbakır ve Bursa'da yaşanan sel ve fırtınadan olumsuz etkilenen işletmeler yararlanabilecek.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Selden etkilenen KOBİ’lere faizsiz kredi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA