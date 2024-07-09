Sendikalardan asgari ücret bildirisi

TÜRK-İŞ, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret, emekli maaşı, çalışan ücretleri ve vergi adaletsizliğine ilişkin talepleri içeren 10 maddelik bildiri açıkladı. Sendikalar, ücretlerin vergilendirilmesindeki adaletsizliğin giderilmesi, asgari ücretin artırılması, emekli aylıklarının yükseltilmesi, sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi ve çalışma hayatında ayrımcılığın son bulması gibi taleplerde bulundu. Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, "17 bin lirayla bırakın bir ayı bir hafta geçinme şansınız yok" dedi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan özel sektörde pek çok şirketin 3 vardiya çalıştığını, büyüme ve ihracatın arttığını, işsizliğin azaldığını belirterek, "Bütün bu makroekonomik veriler ışığında çalışanların, dar gelirlinin, asgari ücretlinin tablosuna bakıldığında büyüme ve Gayrisafi Milli Hasıladaki artışa rağmen ücretlilerin aldığı pay azalıyor" diye konuştu. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, "Çalışanlar üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır" açıklaması yaptı.