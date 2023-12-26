Serhat Soğukpınar Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su olarak atandı

Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Serhat Soğukpınar'ın 26 Aralık 2023 tarihi itibariyle CEO olarak atandığını duyurdu.

Soğukpınar kariyeri boyunca ulaşım sektörünün önde gelen firmalarında uzun yıllar üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Soğukpınar'ın ataması Malezya Havalimanları Holding (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik iş ortaklığının önemli bir parçası.

Bu atamanın ve stratejik iş birliğinin, İSG'nin mevcut güçlü yönetiminin etkinliğini daha da artırması bekleniyor.

"OPERASYONEL MÜKEMMELLİK YOLUNDA STRATEJİK İŞ BİRLİKTELİĞİ"

Malaysia Airports Holdings Berhad Grubu'nun CEO Vekili Mohamed Rastam Shahrom, konuyla ilgili açıklamasında; "Soğukpınar'a aramıza hoş geldin diyoruz. Kendisinin ataması Malezya Havalimanları ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin başlangıcı niteliğinde. IC Holding'in havalimanı işletmeciliği konusundaki engin tecrübesi ile hizmette mükemmellik ve sürdürülebilir başarıyı elde etme hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağız. Bu iş birlikteliğinin ileriye dönük her iki taraf için de değer yaratmasını ve bizleri ortak hedeflerimize daha da yakınlaştırmasını umuyoruz," dedi.

Malaysia Airports ile hayata geçirdikleri bu iş birliği anlaşmasının, Asya bölgesindeki yeni yatırımları açısından önemli fırsatlar sunduğuna ve IC Holding'in bu coğrafyadaki varlığını ve etkinliğini artırma potansiyeli taşıdığına işaret eden IC Holding CEO'su Murad Bayar, konuyla ilgili açıklamasında şunları aktardı: "IC Holding, havalimanı işletmeciliği konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, havalimanı inşaatı ve yönetiminde küresel çapta saygın bir şirket konumunda. IC Holding'in farklı şirketlerinde uzun yıllara dayanan yönetim deneyimiyle Serhat Soğukpınar'ın, yeni dönemde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yönetimine atanması da iki grup arasında bilgi birikim paylaşımı ve potansiyel iş birliği geliştirme konusunda stratejik bir adım özelliği taşıyor.



SOĞUKPINAR, BİRÇOK HAVALİMANI PROJESİNDE AKTİF ROL OYNADI

Ankara Esenboğa Havalimanı ve Antalya havalimanlarında 20 yılı aşkın süre farklı kademelerde görevler yaparak liderlik deneyimi kazanan Soğukpınar, 2015'ten 2019 yıllına kadar Antalya Havalimanı'nda CEO olarak görev yaparak havacılık sektöründeki tecrübesini daha da artırdı. IC Holding'deki görevi süresince çok sayıda önemli projede yer alan Soğukpınar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminali, Antalya Havalimanı 2. pist ve dış hatlar terminali ile Ordu-Giresun Havalimanı inşaatlarına da katkıda bulundu. Soğukpınar, halen aralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletmesi, Kuzey Ege Otoyolu işletmesi, İstanbul Lojistik Park Yatırım ve İşletmesi gibi kritik altyapı şirketlerinin yönetimini yapan IC Holding Ulaştırma ve Altyapı Grup başkanlığı yapmaktadır.

HAVALİMANI YAPIM VE İŞLETMECİLİĞİNDE DENEYİMLİ İŞ ORTAĞI

Havalimanı inşaatı ve yönetimi konusunda küresel ölçekte önemli deneyim ve başarılara sahip olan IC Holding, inşaat alanında İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminali, Antalya Havalimanı ikinci pist ve dış hatlar terminali, Ordu-Giresun Havalimanı gibi Türkiye'de önemli projelere imza attı. Ulusal sınırların ötesine geçerek Bulgaristan'da Varna ve Burgaz, Rusya'da Pulkova ve Suudi Arabistan'da Riyad havalimanlarını inşa etmiş olan grup ayrıca, son olarak Vietnam'daki Long Thanh Havalimanı'nın yapımı ihalesini kazandı. Operasyon açısından da Antalya Uluslararası Havalimanı'nı başarıyla yönetmiş olan IC Holding, havalimanı işletmeciliği konumunu dünya çapında genişletmeyi hedefliyor.

ISG HAKKINDA

İstanbul'un Asya Yakası'nda bulunan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Türkiye'nin en yoğun ikinci havalimanıdır. 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Limak-GMR-Malaysia Airports ortaklığında kurulan İSG, 23 Ekim 2014 itibarıyla yüzde yüz Malezya Havalimanları tarafından işletilmektedir. Yolcu rakamlarında Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı, 41 milyon yolcu kapasitesiyle 53 ülkede 122 dış hat ve 40 iç hat olmak üzere toplam 162 destinasyona hizmet vermektedir.

MALEZYA HAVALİMANLARI HOLDİNG HAKKINDA

1991 yılından bu yana havalimanı işletmeciliği yapan Malaysia Airports Holdings Berhad, halen 5'i uluslararası olmak üzere 39 havalimanı işletmesini yürütmekte, bir milyon ton kargonun naklinde, 44 milyon yolcuya ve 47 havayoluna, 100'den fazla bağlantı imkânı sunmakta ve hizmet etmektedir. Malaysia Airports Holdings Berhad tarafından işletilmekte olan Kuala Lumpur Havalimanı açıldığı yıl olan 1998'den beri her yıl dünyanın en iyi 10 havalimanından biri olmuş ve aynı zamanda kendi kategorisinde (25 milyon yolcu) 2005-2006 yıllarında iki yıl üst üste "Dünyanın En İyi Havalimanı" ödülünü almıştır.

IC HOLDİNG HAKKINDA

1969 yılında temelleri atılan IC Holding faaliyetlerini inşaat, altyapı, enerji üretim ve dağıtımı, turizm ve sanayi sektörlerinde sürdürmektedir. Uluslararası iş ortaklıklarıyla bilinen bir marka haline gelen IC Holding, küresel oyuncular arasında daha üst sıralarda yer almayı hedeflemektedir. 55 yıllık geçmişinde grup, kamu ve özel sektör paydaşları nezdinde güvenilir iş ortağı olarak güçlü bir itibar kazanmıştır. IC Holding'in finansal gücü ve uluslararası ortaklıklarından doğan çalışma kültürü, farklı sektörlerdeki başarısını sürdürülebilir kılmaktadır. Grubun yönetim anlayışının mihenk taşlarından biri de kurumsal sorumluluk bilinci ile topluma ve ekonomiye katma değer sağlamaktır.