Sermaye 56 milyara ulaştı

Türkiye sigorta sektörünün finansal yapısı son iki yılda tarihin en yüksek artışlarından biriyle güçlendi. Konu hakkında SABAH'ın sorularını yanıtlayan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) toplam rakamın 56 milyar TL'ye çıktığını açıkladı. 2024 yılında 20 sigorta şirketi yaklaşık 10 milyar TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirdi. Bu tutarın 8.9 milyar TL'si, hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren 17 şirket tarafından yapıldı. Bu artışlarla sektörün ödenmiş sermayesi 38.7 milyar TL'ye ulaştı.

ARTIŞ İKİYE KATLANDI

2025 yılının temmuz ayı itibarıyla 20 sigorta şirketi tarafından yapılan sermaye artırımı 18 milyar TL'yi buldu. Artışın 13.7 milyar TL'lik kısmı, hayat dışı sigortacılıkta faaliyet gösteren 18 şirket tarafından gerçekleştirildi. Böylece sektörün ödenmiş sermayesi 56 milyar TL'ye çıktı. Sermaye yeterliliği rasyosu, 2022 sonunda yüzde 164 seviyesindeyken, 2023 yılında yüzde 171'e, 2024'te ise yüzde 183'e yükseldi. Uzmanlara göre bu durum, sektörün mali yapısının son yıllarda ciddi anlamda güçlendiğini gösteriyor.

SIKI DENETİM

Asgari gerekli sermaye tutarı 4.5 milyar TL'ye çıkarıldı. Şirketlerin ayırması gereken teminat tutarları da artırıldı. Trafik ve kasko sigortalarında prim/özsermaye katsayıları belirlenerek yüksek risklerin önüne geçildi. Yeni yönetmeliklerle sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin potansiyel risklere karşı daha fazla özsermaye bulundurması sağlandı. Likit olmayan varlıklara yönelik sermaye gereksinimi artırılarak şirketlerin nakit akışlarının güçlü tutulması hedeflendi. Sermaye yeterliliği düzeyleri sürekli takip edilirken, sermaye yetersizliği durumunda uygulanacak idari tedbirlerin süreleri kısaltıldı. Böylece risklerin erken tespit edilip büyümeden önlenmesi amaçlanıyor.