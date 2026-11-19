Finansal İstikrar Komitesi (FİK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünü ele aldı. Toplantıda finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin yanı sıra sermaye piyasalarında atılması planlanan adımlar değerlendirildi.

KREDİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Finansal İstikrar Komitesi'nin gündeminin bir diğer başlığını ise bireysel finansman araçları oluşturdu. Bu kapsamda toplantıda, bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirildi. Duyuruda, finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

TEFTİŞ BAŞKANLIĞI GÖREVLENDİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirdi. Bakan Şimşek, görevlendirmeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması dolayısıyla gerçekleştirdi. Bu kapsamda, başsavcılığın eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebi üzerine Şimşek, Teftiş Başkanlığını ön inceleme için görevlendirdi. Öte yandan sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı.