Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, Ergun'un tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.