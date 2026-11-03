Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Giriş Tarihi: 3.11.2026 09:11

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Ergun'un tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA