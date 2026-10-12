Sermaye piyasası soruşturmasında kritik gelişme: ’Gizli’ belgeleri paylaşanlara soruşturma

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Gizli' ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine, paylaşımları yapanlar hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

TALİMAT GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara, soruşturmanın aşamalarına göre çeşitli talimat ve müzekkereler gönderildi.

GİZLİ İBARELİ BELGELER PAYLAŞILMIŞ

Ancak savcılıkça, bazı sanal medya platformları ve dijital mecralarda, soruşturmanın içeriğine ilişkin 'Gizli' ibareli belgelerin paylaşıldığı tespit edildi. Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edildiği değerlendirilerek, paylaşımları yapanlar hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör