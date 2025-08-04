Sertifikaya yoğun talep

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hazırladığı Damla Kent Evleri Projesi'nin Gayrimenkul Sertifikası'nın 8 Ağustos'ta sona erecek halka arzı dün başladı. Emlak Konut güvencesiyle Damla Kent projesinden küçük birikimlerle ev sahibi olma imkânı sunan ve halka arz fiyatı 7.59 olarak belirlenen sertifikalar Borsa İstanbul'da DMLKT işlem koduyla işlem görecek. Aracı kurumlara yoğun talebin yaşandığı belirtilirken, bu model farklı gelir gruplarının konut sahibi olabilmesini hedefliyor. Yatırımcılara hem konut edinme hem de alım-satım yoluyla birikimlerini değerlendirme fırsatı tanıyor.

21.4 MİLYARLIK ARZ

5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5.325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. 1 milyar 923 milyon sertifikanın satışından 14.6 milyar TL gelir elde edilecek. Yoğun talep halinde konut sayısı 2 bin 214'e, sertifika sayısı 2 milyar 820 milyon adete, halka arz büyüklüğü ise 21.4 milyar liraya ulaşacak.

TANITIM TIRLARI TAŞTI

Emlak Konut GYO ekipleri, gayrimenkul sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında vatandaşlara yüz yüze daha detaylı bilgi vermek için sahaya indi. 'Bilgilendirme TIR ve çadırları' İstanbul'un merkezi noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. Ziyaretçiler, VR gözlüklerle örnek daireleri gezebiliyor. Yatırım hesabı olanların talep toplama sürecine kolayca katılabileceği anlatılırken, hesabı olmayanlara da hesap açma konusunda destek sağlanıyor. Sabit çadırlar 1-8 Ağustos tarihleri arasında Üsküdar Sahil Meydanı, Esenler Dörtyol Meydanı, Ümraniye 15 Temmuz Meydanı ve Başakşehir Kent Meydanı'nda olacak.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?



Yatırım hesabı olan herkes Gayrimenkul Sertifikası alabilir.

Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir.

Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz.

Açılış tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.

Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden "DMLKT" işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın.

Sertifikalar 14 Ağustos 2025'ten itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecek.

KAÇ SERTİFİKA GEREKLİ?



62 METREKARELİK 175 ADET 1+1 DAİRE: 631.516 adet sertifika

88 METREKARELİK 1.076 ADET 2+1 DAİRE: 863.276 adet sertifika

144 METREKARELİK 758 ADET 3+1 DAİRE: 1.384.916 adet sertifika

194 METREKARELİK 205 ADET 4+1 DAİRE: 1.833.345 adet sertifika