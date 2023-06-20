Seyahat sigortası sekize katlayacak

Bayram ve yaz sezonuna giriş yaparken seyahatler de tavan yaptı. Dünya çapındaki uluslararası turist sayısı, koronavirüs (COVID- 19) pandemisinin başlamasıyla keskin bir düşüşün ardından 2022'de tekrar yükseldi. Uluslararası turizm istatistiklerine göre, 2022'de toplamda yaklaşık 963 milyon kişi seyahat etti. 2005 yılından bu yana Avrupa, en fazla uluslararası turist çeken bölge oldu. 2022'de Avrupa'ya gelen turist sayısı bir önceki yıla göre önemli ölçüde artarken, henüz pandemi öncesindeki seviyesini yakalayamadığı görülüyor. Türkiye'de ise hem uluslararası hem de iç turizde canlılık sürüyor. Turizm istatistikleri pandemi öncesini geçti. Tatile veya iş seyahatine giderken en önemsenen konulardan biri seyahat sigortası. Sezonun açılması ile birlikte firmalar ardı ardına yeni ürünlerini piyasaya sürüyor.Küresel seyahat sigortası pazarının gelirinin 2030'da yaklaşık sekiz kat daha büyük olacağı sektör temsilcileri tarafından tahmin ediliyor. 2021'de yaklaşık 14.3 milyar dolar büyüklüğünde olan pazarın, 2030'da yaklaşık 108.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Seyahatleri olumsuz yönde etkileyebilecek beklenmeyen durumlara karşı güvence sunan seyahat sigortası ürünleri de gittikçe farklılaşıyor ve bu alanda firmaların rekabeti artıyor. Türkiye'de Aralık 2022 itibarıyla grup ve bireysel olmak üzere toplamda 2 milyon 800 bin kişi seyahat sigortası yaptırdı. Hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerde karşılaşılabilecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan seyahat sigortası, hem sağlığı hem de bütçeyi koruma altına alıyor. Seyahat sigortası yurt içi ve yurt dışı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Teminatları benzer olsa da farklı kapsamları içeren bu sigortalar, poliçenin başlangıç ve bitiş tarihlerine, seyahat eden kişi sayısına, ziyaret edilen ülkenin varsa vize şartlarına uygunluğuna göre biçimlenebiliyor.Bu anlamda seyahat sağlık sigortası şeklinde olan ürünlerde de birçok ek teminat ve destek hizmeti sunulabiliyor. Bunlara ek olarak, turizm ve seyahat endüstrisindeki artış, seyahat iptalleri, tıbbi acil durumlar, bagaj ya da önemli belgelerin kaybı istenmeyen olaylar da tüketicilerin seyahat sigortasına ilgisini artırıyor.