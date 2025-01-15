Seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düştü! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 2. kesimin açılışı gerçekleştiriliyor

YILLIK TOPLAM 6 MİLYAR LİRA TASARRUF

Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımın çevre yolunun trafiğe açılacak kesimi ile 10 kilometre kısaltıldığını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülmüştür. Böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacaktır."