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Giriş Tarihi: 19.11.2023 12:36

SGK 25 milyar liralık borçları tahsil etti

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 166,7 milyar lira alacağını yapılandıran SGK, ekim ayı itibarıyla 25 milyar liranın üzerinde tahsilat yaptı.

AA
SGK 25 milyar liralık borçları tahsil etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 166,7 milyar lira borç yapılandırmasının 25 milyar liranın üzerindeki bölümünü ekim ayı itibarıyla tahsil etti.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvuruları 3 Temmuz'da sona eren borç yapılandırmasıyla SGK'ye, sigorta primleri, idari para cezaları, Genel Sağlık Sigortası borçlarının da aralarında olduğu kalemler için 1 milyon 700 binin üzerinde kişi başvurdu.

Kuruma toplam 166,7 milyar lira alacak için yapılandırma yapılırken, peşin ve ilk 4 dört taksit ödemelerinin ardından ekim ayı itibarıyla söz konusu alacağın 25 milyar liradan fazlası tahsil edildi.

Sonraki aylarda yapılacak tahsilatlar ve deprem bölgesi ertelemelerinin de yapılacağı dikkate alındığında Kurumun, borç yapılandırma kapsamındaki tahsilat tutarının daha da artması bekleniyor.

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SGK 25 milyar liralık borçları tahsil etti
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