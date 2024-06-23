SGK elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı

'TEBLİGAT SAYISI1 MİLYONU AŞTI'

Elektronik Tebligat Uygulamasına yapılan başvuru sayısının haziran ayı itibarıyla 2 milyon 624 bin 669 olduğunu bildiren Vedat Işıkhan, birimler tarafından ilgili vatandaşlara elektronik ortamda ücretsiz iletilen tebligat sayısının ise 1 milyon 125 bin 159 olduğunu kaydetti.