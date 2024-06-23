SGK elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elektronik Tebligat Uygulaması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan, SGK Elektronik Tebligat Uygulaması ile tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak tebligat adreslerine kolaylıkla iletilebilmesini ücretsiz sağladıklarını hatırlattı.
'TEBLİGAT SAYISI1 MİLYONU AŞTI'
Elektronik Tebligat Uygulamasına yapılan başvuru sayısının haziran ayı itibarıyla 2 milyon 624 bin 669 olduğunu bildiren Vedat Işıkhan, birimler tarafından ilgili vatandaşlara elektronik ortamda ücretsiz iletilen tebligat sayısının ise 1 milyon 125 bin 159 olduğunu kaydetti.
Dijitalin Yüzyılı'nda vatandaşlarımıza hizmet alanımızı genişletiyor, işlemlerini kolaylaştırıyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 23, 2024
Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Tebligat Uygulaması ile vatandaşlarımıza tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak tebligat adreslerine kolaylıkla… pic.twitter.com/tikGCZRPFy