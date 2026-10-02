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Giriş Tarihi: 2.10.2026 10:44 Son Güncelleme: 2.10.2026 11:02

SGK'dan hastalara yeni ödeme kararı! Bakan Işıkhan duyurdu: Cerrahi işlemler ve 2 ilaç daha listede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, erken evre meme kanseri ve göz sinirini etkileyen nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan iki ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Yenidoğan ve çocuk hastalar için ileri teknolojiyle gerçekleştirilen cerrahi işlemler de düzenleme kapsamına girdi.

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SGK’dan hastalara yeni ödeme kararı! Bakan Işıkhan duyurdu: Cerrahi işlemler ve 2 ilaç daha listede
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Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sağlık hizmetlerine ilişkin yeni düzenlemeleri Resmî Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişikliklerle iki ilacın geri ödeme kapsamına alındığını ve bazı cerrahi işlemlere yönelik düzenlemelerin hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemelerin etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık hizmeti anlayışıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

YENİDOĞAN VE ÇOCUK HASTALAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeyle yenidoğan ve çocuk hastalar için ileri teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi işlemler geri ödeme kapsamına alındı.

Bunun yanı sıra erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaç ile göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir başka ilaç için de geri ödeme imkânı sağlandı.

ORGAN NAKLİ BEKLEYEN HASTALAR DA KAPSAMDA

SGK'nın düzenlemesinde organ nakli bekleyen hastalara yönelik uygulamalar da yer aldı. Bakan Işıkhan, organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemelerin de hayata geçirildiğini bildirdi.

Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yenidoğan ve çocuk hastalar için ileri teknoloji ile gerçekleştirilen cerrahi işlemleri, erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılacak bir adet ilacı, göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Ayrıca organ nakli bekleyen hastalarımız için hayati önem taşıyan organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeleri de hayata geçirdik. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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SGK'dan hastalara yeni ödeme kararı! Bakan Işıkhan duyurdu: Cerrahi işlemler ve 2 ilaç daha listede
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