SGK önündeki EYT kuyrukları devam ediyor

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) kanunuyla ilgili yapılan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı ilk günden itibaren Eskişehirli vatandaşların Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Alaeddin Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binası önünde oluşturduğu uzun kuyruklar devam ediyor.

Yapılan düzenlemenin ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar günler sonra bile dakikalarca sıra bekledi. Aradan yaklaşık 4 gün geçmesine rağmen SGK binasının önündeki EYT kuyruklarının azalmaması görenlerin dikkatini çekti.