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Giriş Tarihi: 07.11.2026 15:58 Son Güncelleme: 07.11.2026 16:05

SGK'dan lösemili çocukların tedavisine destek!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), lösemili çocukların sağlık harcamaları için bu yılın 7 ayında 7 milyar 431 milyon lira ödeme yaptı.

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SGK’dan lösemili çocukların tedavisine destek!
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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, lösemili çocukların tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerine destek verildiği belirtildi.

Açıklamada, yılın 7 ayında tetkik ve tedavi giderleri için 4 milyar 209 milyon lira, ilaçlar için 3 milyar 204 milyon lira, tıbbi cihazlar için 18 milyon lira olmak üzere toplam 7 milyar 431 milyon liralık sağlık harcamasının finansmanının sağlandığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada tedavi aşamasında kullanılan 112 ilacın da geri ödeme kapsamında karşılandığı kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #SGK #DESTEK
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SGK'dan lösemili çocukların tedavisine destek!
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