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Giriş Tarihi: 8.1.2025 15:38 Son Güncelleme: 8.1.2025 15:42

SGK yemek kartı tartışmalarına açıklık getirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabından yemek kartı ile market alışverişi hakkında açıklama yaptı. SGK, yemek kartları ve kuponlarıyla bir süredir yaşanan tartışmalara son noktayı koydu.

SGK yemek kartı tartışmalarına açıklık getirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek kartlarındaki prim muafiyeti uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.

PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMEYECEK

SGK'dan yapılan açıklamada, "Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

PRİM SINIRI 158 TL

Öte yandan açıklamanın devamında "Yemek kartının market alışverişlerinde kullanılması durumunda 158 TL'lik tutara kadar prime tabi tutulmayacağı bu tutarı aşan kısmın prime esas kazanca tabi olacağı" belirtildi.

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SGK yemek kartı tartışmalarına açıklık getirdi
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