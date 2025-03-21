Siber güvenliğin Baykar’ı olacağız

Siber güvenlik alanı dünyada 500 milyar doları, yani yarım trilyon doları aştı. Gittikçe daha önemli hale gelen bu alanda Türk firmaları da yatırım yapıyor. Hatta bu alanda küresel olma iddiasında olanlar da var. Bunlardan biri de finans, teknoloji ve tarım alanlarına odaklanan Tera grup. Finans alanında daha çok tanınan grubun yüzde 60 hissesine sahip olduğu Barikat firması, Türkiye ve Katar'da operasyonlarına devam ediyor ve büyüme yönünde yeni adımlar atma hazırlığında. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yerel partnerleri ile Körfez bölgesinde büyüdüklerini belirterek şunları söyledi: "Biz siber güvenlik alanını stratejik olarak görüyoruz. Üç ana konumuzdan biri teknoloji. Onun da merkezinde siber güvenlik var. Önümüzdeki süreçte artarak değer üreten bir hal alacak. Siber güvenliğin Baykar'ı niye olmayalım?"

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Katar'ın bir sıçrama merkezi gibi de görülebilecek ülke olduğunu belirten Tezmen, "Yani buradaki varlığımızla birlikte belki çevre ülkelere de açılma şansımız olabilir. Zaten kendini ispat etmiş bir firma Körfez bölgesinde. İş yapabildiğini gösterdi. Pek çok büyük şirkete hizmet verebilmiş ürün satabilmiş bir şirket. Buradaki gücünü bölge ülkelere taşımamak için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla yani Körfez bölgesine Katar üzerinden açılacağız. Avrupa'ya da açılma söz konusu zaten. Hollanda'da Barikat bünyesinde şirket kuruldu. Sonrasında Amerika pazarına da girmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Şu anda stratejik olarak baktıkları sektörler arasında tarımın da olduğunu sözlerine ekleyen Tezmen, mikrobiyoloji alanında Ar-Ge faaliyetlerinin ve tarımsal üretimlerinin devam ettiğini de söyledi. Emre Tezmen, "Biz mikrobiyolojiye etkisi üzerine deneyler yapıyoruz. Yani bakterilerle, mikroplarla uğraşıyoruz. Normalde hayvanın yemediği bir üründen yem yaratmaya çalışıyoruz. Sıfır lira maliyeti olan bir ürün bir anda belki kilosu 1.000 lira olan bir şeye dönüşebilecek. Tutarsa tabi... Tutmayabilir de ama biz bunun Ar-Ge'sini yapıyoruz. Bakteriler aynı zamanda çok çalışılan konulardan. Petrol üretiminde kullanılıyor. Jet yakıtı elde edenler bile var. Bu tür konularda çalışmalar yapılıyor. Kağıt fabrikasının atıklarından üretmek gibi. Aynı zamanda hayvan yeminde mısır turşusu ve çeltik sapından üretme gibi projeler var. Yenebilir hale dönüştürüp dönüştüremeyeceğimiz üzerinde de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.