Siber güvenliğin yol haritası: Yerli ve milli teknoloji

"SİBER GÜVENLİĞİ TEHDİT EDECEK UNSURLAR ERKEN TESPİTİNİ VE ÖNLENMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, siber savunma çalışmalarının risk ve tehditlerin erken tespiti ve önlenmesini temel alarak proaktif şekilde gerçekleştirilmesine dikkat çekerek, "Siber güvenlik zafiyetlerinin tespitine, ilgili taraflara bildirimine ve güncel siber tehdit istihbaratı paylaşımına yönelik ulusal kapasitenin ve kabiliyetlerin artırılarak ulusal siber güvenliği tehdit edecek unsurların yapay zekâ ve büyük veri altyapılarıyla da erken tespitini ve önlenmesini amaçlıyoruz." dedi.

TEDBİRLER SIFIR GÜVEN ANLAYIŞIYLA BELİRLENECEK

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenli kullanımının tüm dünyada artan bir gereklilik haline geldiğini belirten Uraloğlu, "5G ve nesnelerin interneti teknolojileri ile hızla artan bağlantı sayısı, bulut bilişim kullanımı gibi gelişmeler; artan risk ve tehditlere karşı korunabilmek için 'sıfır güven' anlayışıyla tedbirlerin belirlenmesini gerektiriyor. Ayrıca yeni teknolojilerin siber güvenlik çalışmalarına entegre edilmesi ile de teknolojinin çift yönlü olarak değerlendirilmesi bir gereklilik haline geliyor." dedi. Siber tehditlerle mücadelede yerli ve millî teknolojilerin önemine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Tasarımdan itibaren güvenlik ilkesiyle yerli ve millî olarak ürettiğimiz teknolojiler fark yaratıyor yerli ve millî siber güvenlik hizmetlerini kullanarak, dışa bağımlılığı azaltıp ulusal güvenliğimize ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin dünya pazarlarındaki payını artırmayı ve ülkemizin tüm hedeflerine siber güvenlik teknolojileri kapsamında katkı vermeyi istiyoruz." dedi.