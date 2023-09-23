Sıfır Atık gündemi hızla küreselleşiyor... Proje, Emine Erdoğan’ın BM’deki lider eşi diplomasisiyle boyut değiştirdi

- "DÜNYAYA YÖN VEREN KADINLAR" ETKİNLİĞİNE KATILDI

Manhattan'daki Rockefeller Center'da Türkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) düzenlediği "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliğine katılan Emine Erdoğan, iş dünyası temsilcilerine ve kadın girişimcilerden oluşan davetli grubuna konuştu.

Girişimci kadınların çoğunlukta olduğu topluluğa hitap eden Emine Erdoğan, "Rehber niteliğindeki kadınlarımızın her platformda, şehirlerimizde, okullarımızda anlatılması, gençlerimizin değerli rol modellerle tanışması açısından anlamlıdır." değerlendirmesini yaptı.

Emine Erdoğan, Türkiye'de son 21 yılda "Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız", "7 Çok Geç", "Okuma Yazma Seferberliği", "Nerede Kalmıştık" gibi kampanyalarla, kız çocuklarının eğitim hakkından mahrum bırakılmalarının engellendiğini anımsattı.

Emine Erdoğan, BM 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun eşi Veronica Alcocer Garcia ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır'la da bir araya geldi.

Emine Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok defa Afrika'ya yaptığı seyahatlerin neticesinde oluşturduğu fikir sonucu 2016'da hayata geçirilen ve kısaca "Afrika Evi" diye anılan Afrika Kültür Evi ile Afrika Birliği arasında mutabakat zaptı imzalandı.

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