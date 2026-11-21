Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan Sıfır Atık Müzesi, zirve boyunca dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları ağırladı. Beş yaprak formunda tasarlanan 3 bin 700 metrekarelik Sıfır Atık Müzesi'nde Sıfır Atık uygulamalarının tarihsel gelişimi, atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm ve yeniden kullanım süreçleri ile doğal kaynakların korunması anlatılıyor. Müzeyi ziyaret edenler, geleceğe yönelik mesajlarını 2035 Mesaj Duvarı'na dijital olarak yazarken, fuayedeki zeytin ağacına da dileklerini yazıp asıyor. Mavi Bölge'deki müzede forum sahnesi ve toplantı salonları da yer alıyor.

ZİRVENİN MERKEZİ

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 27 Eylül 2017'de başlatılan ve küresel bir çevre hareketine dönüşen "Sıfır Atık" birçok alanda zirvenin merkezinde yer alıyor. COP31 Başkanlığının Öncelikli 10 Eylem Gündemi ve 2035'e yönelik küresel hedefleri arasında da yer alan Sıfır Atık'ı Türkiye, dünyaya atık ve metan azaltımı konusunda yol haritası olarak sunuyor.