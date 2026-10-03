Sıfır Atık Vakfı ve THY’den sürdürülebilirlik işbirliği

Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında havacılık operasyonlarında kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, kabin ve yolcu kaynaklı atıkların yönetimi, gıda israfının önüne geçilmesi ve karbon ayak izinin azaltılmasını amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı. Vakfın Kandilli'deki binasında düzenlenen törende protokole, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur imza attı. Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonunu güçlü bir küresel markayla buluşturan önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirten Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı'nın sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanındaki birikimi, THY'nin küresel erişimi ve havacılık sektöründeki deneyimiyle bir araya geldiğinde ortaya sadece bir kurumsal işbirliği değil, sektörel dönüşüme örnek olabilecek bir model çıkabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, atıkların azaltılması ve yeniden ekonomiye kazandırılmasından, gıda israfının önlenmesine, kaynak verimliliğinden, karbon ayak izinin azaltılmasına, yolcu farkındalığından, sürdürülebilir havacılık uygulamalarına kadar geniş bir alanda ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

DÖNGÜSEL EKONOMİ

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise THY olarak COP31'in bir parçası olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Olmuştur, "Sıfır Atık Vakfı ile bugün imzalayacağımız protokolle, sıfır atık, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir havacılık ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında birlikte yeni çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

KARBON NÖTR HEDEFİ

2050 yılı karbon nötr hava yolu taahhüdü doğrultusunda çalıştıklarını aktaran Olmuştur, "Yeni nesil uçaklarımız ve operasyonel iyileştirmelerimizle emisyon azaltımı sağlayarak yakıt verimliliğimizi artırıyoruz. Uçuşlarımızda sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanıyoruz. SAF'ı emisyon azaltımının önemli unsurlarından biri olarak görürken diğer taraftan yerli üretim projelerini destekleyerek ülkemizde SAF ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Uçak içi ürünlerimizde çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir malzemeleri tercih ediyoruz, tek kullanımlık plastikleri azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör