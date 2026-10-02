Sıfır Atık Vakfı ve THY’den sürdürülebilirlik işbirliği! COP31 için ortak forum düzenlenecek

Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında havacılık sektöründe sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun önlenmesi, kabin ve yolcu kaynaklı atıkların yönetimi, gıda israfının azaltılması ve karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.
Sıfır Atık Vakfı'nın Kandilli'deki binasında düzenlenen törende protokole, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur imza attı.
AĞIRBAŞ: THY İLE SEKTÖREL DÖNÜŞÜME ÖRNEK BİR MODEL OLUŞTURABİLİRİZ
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, THY'nin işbirliği anlaşması imzaladıkları ilk şirket olduğunu belirterek bu ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi.
Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonunu küresel ölçekte güçlü bir markayla buluşturduklarını ifade eden Ağırbaş, 2017 yılında Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir harekete dönüştüğünü söyledi.
Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Dünya Ortak Evimiz" vizyonunun kaynakların korunması, israfın azaltılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından önem taşıdığını belirtti.
COP31'in yalnızca müzakerelerin yürütüldüğü bir toplantı olmayacağını, sahadaki gerçeklerin ve eylemlerin de öne çıkacağı bir organizasyon olarak planlandığını kaydeden Ağırbaş, THY ile yapılan işbirliğinin bu açıdan değer taşıdığını ifade etti.
İşbirliğinin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı:
"Sıfır Atık Vakfı'nın sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanındaki birikimi, THY'nin küresel erişimi ve havacılık sektöründeki deneyimiyle bir araya geldiğinde ortaya sadece bir kurumsal işbirliği değil, sektörel dönüşüme örnek olabilecek bir model çıkabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, atıkların azaltılması ve yeniden ekonomiye kazandırılmasından, gıda israfının önlenmesine, kaynak verimliliğinden, karbon ayak izinin azaltılmasına, yolcu farkındalığından, sürdürülebilir havacılık uygulamalarına kadar geniş bir alanda ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz."
Ağırbaş, imzalanan protokolü Türkiye'nin sıfır atık vizyonunun THY'nin küresel uçuş ağıyla buluşması olarak değerlendirdi. Ortaklığın, Türkiye'nin çevre ve iklim alanındaki vizyonuna ve Türk markalarının küresel ölçekte değer üretmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
COP31 KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK FORUMU DÜZENLENECEK
THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, işbirliği kapsamında COP31'in Enerji ve Ulaştırma Günü'nde "Küresel Sürdürülebilirlik Havacılık Forumu"nu birlikte düzenleyeceklerini açıkladı.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst düzey karar alma organı olan Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
Olmuştur, forumun havacılığın karbonsuzlaşma sürecini ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmadaki rolünü ele almak üzere üst düzey bir diyalog platformu sunacağını belirtti.
Sıfır Atık Vakfı ile imzalanan protokolün sıfır atık, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir havacılık ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında yeni çalışmaların önünü açacağını ifade etti.
THY'NİN 2050 KARBON NÖTR HEDEFİ
THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, şirketin Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu şekilde 2050 yılı karbon nötr hava yolu taahhüdü doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Yeni nesil uçaklar ve operasyonel iyileştirmelerle emisyonların azaltılması ve yakıt verimliliğinin artırılması için çalıştıklarını belirten Olmuştur, uçuşlarda sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullandıklarını ve yerli üretim projelerini destekleyerek Türkiye'deki SAF ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.
Şirketin uçak içi ürünlerde çevresel etkiyi azaltmaya yönelik uygulamalar yürüttüğünü aktaran Olmuştur, sürdürülebilir malzeme kullanımını artırdıklarını ve tek kullanımlık plastikleri azaltmaya çalıştıklarını ifade etti.
Gıda israfının önlenmesine yönelik uygulamalara da değinen Olmuştur, yolculara yemeksiz uçuş seçeneği sunduklarını ve ikram almayacağını bildiren yolcular adına bağış yaptıklarını belirtti.
THY'nin tesislerinde yenilenebilir enerji çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Olmuştur, binaların çatılarına kurulan güneş enerjisi santralleri sayesinde yerleşkelerde kullanılan yenilenebilir enerji oranının yüzde 18,5'e yükseldiğini açıkladı.
Tören, imzaların atılması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.