Sıfır Atık Vakfı ve THY’den sürdürülebilirlik işbirliği! COP31 için ortak forum düzenlenecek

AĞIRBAŞ: THY İLE SEKTÖREL DÖNÜŞÜME ÖRNEK BİR MODEL OLUŞTURABİLİRİZ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, THY'nin işbirliği anlaşması imzaladıkları ilk şirket olduğunu belirterek bu ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonunu küresel ölçekte güçlü bir markayla buluşturduklarını ifade eden Ağırbaş, 2017 yılında Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir harekete dönüştüğünü söyledi.

Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Dünya Ortak Evimiz" vizyonunun kaynakların korunması, israfın azaltılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından önem taşıdığını belirtti.

COP31'in yalnızca müzakerelerin yürütüldüğü bir toplantı olmayacağını, sahadaki gerçeklerin ve eylemlerin de öne çıkacağı bir organizasyon olarak planlandığını kaydeden Ağırbaş, THY ile yapılan işbirliğinin bu açıdan değer taşıdığını ifade etti.