Sıfır karbonda yol harıtası hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris İklim Anlaşması çerçevesinde ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında özellikle enerji sektöründe büyük bir dönüşüm yaşanacak. Önümüzdeki 30 yılda yeni elektrik üretim santralleri ve şebekede öngörülen kapasite genişlemelerinin yanı sıra yeni depolama sistemlerinin kurulması için toplam 526 milyar dolar yatırım yapılacak.2053'e gelindiğinde enerji üretiminin yüzde 77'si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyon hedefine ulaşması ve sektörün dayanıklılığını sağlaması için bugünkü net değeriyle 640 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Türkiye ise Paris İklim Anlaşmasına imza atması ile birlikte 2053 net sıfır karbon hedefi kapsamında yapılması planlanan yatırımlar için yol haritasını çizdi.Enerji Dönüşümü Merkezi Shura'nın hazırladığı "Net Sıfır 2053: Türkiye Elektrik Sektörü İçin Yol Haritası" Raporu'na göre, net sıfır emisyon seviyesine ulaşmak için 2020-2055 döneminde elektrik sisteminin yıllık ortalama 15 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı bulunuyor. Bu süreçte elektrik üretim santralleri ve şebekede öngörülen kapasite genişlemelerinin yanı sıra yeni depolama sistemlerinin kurulması sağlanacak. Yatırımlar sonucunda enerji ithalatının bugünkü yüzde 69 seviyesinden 2053'te yüzde 9'a düşmesi hedefleniyor.Mevcutta binalarda, ulaştırmada ve imalat sanayinde ağırlıkla fosil yakıtlardan elde edilen enerji kullanılırken, yeni dönemde ise güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji teşvik edilecek. Türkiye ekonomisinin 2055'e kadar yılda ortalama yüzde 3.3 büyüyeceği varsayılırken, bu büyümenin yeşil enerji temelinde yapılması sağlanacak. Türkiye'de yenilenebilir enerji santrallerinin net sıfır hedefine ulaşmayı sağlayacak yeterli elektriği üretebileceği öngörülürken, 2053'te elektrik sisteminin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanacağı ve toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 77 olacağı ifade ediliyor.Elektrikdönüşümünde ihtiyaç duyulan 526 milyar dolarlık yatırımın yüzde 62'sinin enerji santralleri ve enerji depolama kapasitelerine, geri kalanının ise şebeke iyileştirmelerine yönlendirilmesi planlanırken, yatırımlar 2035 ile 2040 arası zirveye ulaşacak. Bu dönemde, artan elektrik talebini karşılamak ve temiz yakıt üretimini desteklemek amacıyla, başta güneş ve rüzgâr enerjisi olmak üzere 86.5 GW kapasite kurulumu için yaklaşık 62.5 milyar dolar, sistemin bu kapasiteleri karşılayabilmesi için ise tahmini 48.5 milyar dolar şebeke yatırım yapılacak.