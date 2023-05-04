“SIFIR TL” yansıtılan faturalar kesilmeye devam ediyor! İşte o faturalar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ay boyunca evlerde ücretsiz doğalgaz müjdesi sonrasında Mayıs ayı başında doğalgaz faturaları "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmış. Karadeniz gazımız hayırlı olsun'' notu ile kesilmeye başlandı.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA FATURALAR KESİLİYOR
Türkiye'nin dört bir yanından faturalar gelmeye de devam ediyor. Bedava doğalgaz kapsamında faturalara ücret yansıtılmadığını belgeleyen Çankırı, Çorum, Kastamonu, Karabük, Balıkesir, Yozgat ve Ankara'dan gelen doğalgaz faturaları da bunun göstergesi oldu.
FİYAT NE KADAR OLURSA OLSUN KARŞILANDI: BİN LİRALIK DA VAR 3 BİN LİRALIK DA
Örneğin Ankara Keçiören ilçesindeki bir vatandaşın doğalgaz faturası 3 bin 463 TL tutarken, bu tutar "0 TL" olarak faturaya yansıtıldı. Yine Ankara'da bir başka vatandaşın 2 bin 695 liralık faturasının Cumhurbaşkanlığının düzenlemesiyle devlet tarafından ödendiği ifade edilip faturaya 0 TL sıfır kuruş yansıtıldığı belirtildi. Balıkesir'deki bir vatandaşa ise bin 71 TL doğalgaz faturası geldi ama bedava fatura kapsamında 0 TL yansıtıldı. Yine Balıkesir'deki 677 TL tutan faturadan ödeme alınmadı. Balıkesir'den gelen bir başka doğalgaz faturası ise 6 bin 467 TL tuttu, bu faturada " Bu faturanıza esas 6467.19 TL'lik tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" notu eklendi.
"SIFIR TL" OLARAK YANSITILAN FATURALAR KESİLMEYE DEVAM EDİYOR!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde 20 Nisan 2023'te doğalgaz ile ilgili müjdeleri duyurmuştu. Başkan Erdoğan, ilk bir ay konutlarda doğalgazın ücretsiz olacağını ifade etmişti. Bir yıl boyunca da mutfak ve ısıtmada kullanılan kısmının ücretsiz yapılacağını açıklamıştı. Bedava doğalgaz uygulamasında ilk faturalar ise sosyal medyada paylaşılmıştı. Vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından ilk gelen faturalarını paylaşıp "Adam ödedi, yaparsa Erdoğan yapar" başlıklı paylaşımlar da yaparak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin birçok şehrinde bedava doğalgaz uygulaması için "SIFIR TL" olarak yansıtılan faturalar ise kesilmeye devam ediyor.