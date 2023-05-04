“SIFIR TL” yansıtılan faturalar kesilmeye devam ediyor! İşte o faturalar…

FİYAT NE KADAR OLURSA OLSUN KARŞILANDI: BİN LİRALIK DA VAR 3 BİN LİRALIK DA

Örneğin Ankara Keçiören ilçesindeki bir vatandaşın doğalgaz faturası 3 bin 463 TL tutarken, bu tutar "0 TL" olarak faturaya yansıtıldı. Yine Ankara'da bir başka vatandaşın 2 bin 695 liralık faturasının Cumhurbaşkanlığının düzenlemesiyle devlet tarafından ödendiği ifade edilip faturaya 0 TL sıfır kuruş yansıtıldığı belirtildi. Balıkesir'deki bir vatandaşa ise bin 71 TL doğalgaz faturası geldi ama bedava fatura kapsamında 0 TL yansıtıldı. Yine Balıkesir'deki 677 TL tutan faturadan ödeme alınmadı. Balıkesir'den gelen bir başka doğalgaz faturası ise 6 bin 467 TL tuttu, bu faturada " Bu faturanıza esas 6467.19 TL'lik tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" notu eklendi.