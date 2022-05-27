Sigara fiyatları son durum Philip Morris, BAT ve JTİ: 27 Mayıs 2022 sigaraya zam geldi mi, Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent sigara fiyatları ne kadar oldu?

27 Mayıs Cuma günü sigara zammı son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Ocak ve Mart ayında yapılan sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları sorgulanırken en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı da güncel liste ile belli olmuştu. Bilindiği üzere en son sigaraya 2 TL'lik zam gelmişti. Peki 27 Mayıs 2022 sigaraya zam geldi mi, Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte bilgiler…

SİGARA FİYATLARI SON DAKİKA GÜNCEL LİSTE (27 MAYIS 2022)

Dün gece Resmi Gazete'de alınan ÖTV kararının ardından güncel sigara fiyatları gündeme geliyor.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. ÖTV zammının sigara fiyatlarına ne kadar yansıdığı merak ediliyor.

SİGARAYA ZAMMI GELDİ, SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Camel: 26 TL

LD: 25,5 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

Winston: 27 TL

Kent Blue: 24,00

Maltepe: 24,00 TL

Viceroy: 24,00 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Parliament: 29,50 TL

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL