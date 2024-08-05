Sigara üreticisine 6 milyar TL ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, Bakan Mehmet Şimşek'in "çok kazanandan çok vergi alınması" prensibi doğrultusunda denetimlerini sürdürürken bu kapsamda kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı. Vergi Denetim Kurulu büyük mükellefler nezdinde yürüttüğü incelemelere aralıksız devam ediyor.Kurul, işletmelerin gerçek üretim miktarını tespit etmek üzere "randıman analizi" yöntemiyle yoğun vergi incelemelerine başladı. Bu yöntemde, işletmelerde imalatta kullanılan maddeler ve diğer üretim girdileri ile üretilmesi gereken mamul ve çıktılar analiz ediliyor. Bu yeni inceleme yöntemiyle önemli sonuçlar da alınıyor. Buna göre, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firma için de randıman analizi ve kaydi envanter çalışması yapıldı. Sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapılırken işletmenin doğal gaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verileri de kullanıldı.Yapılan randıman ve kaydi envanter çalışması sonucu, firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi. İncelemede, işletmedeki bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediği görüldü. Sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığı da tespit edildi. İnceleme sonucu firmaya yaklaşık 6 milyar lira vergi cezası kesildi. Gecikme faiziyle bu rakamın yükselmesi bekleniyor. Yapılan incelemede, kurumlar, özel tüketim, katma değer vergileri ile geçici verginin de eksik ödendiği anlaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni denetim çalışmasıyla kaydi ve fiili envanter ile randıman analizi çalışmalarına önem verdiklerini bildirdi. Şimşek, "Büyük işletmelerin gerçek üretimlerini tespit etmek için yoğun randıman incelemeleriyle hammaddeden nihai ürüne giden süreci kontrol ediyoruz. Dürüst mükelleflerimizin her daim yanındayız, risk analizlerimizle kayıt dışılıkla yoğun mücadeleye devam edeceğiz" dedi.Vergi müfettişlerinin 9 büyük şehirdeki 707 kuyumcuya eş zamanlı denetim başlattığını ve fiili envanter çalışması yaptığını belirten Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu tarz denetim yöntemlerini uygulamaya devam edeceğiz. Fiili ve kaydi envanter çalışmaları ile randıman analizi yapılacak yeni sektör ve firmalar sırada. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Şimşek, "çok kazanandan çok vergi alacağız" mesajını anımsatarak, şunları kaydetti: "Büyük mükelleflerimizi de yakından takip ediyoruz. Denetimlerimiz tüm sektörleri kapsayacak şekilde artarak sürecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergi adaletini artırmakta kararlıyız. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."