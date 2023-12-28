Sigara vergisine enflasyon ayarı

Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amacıyla tütün mamullerinin vergilendirmesinde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaranın satış fiyatı üzerinden alınan vergi oranı yüzde 63'ten 57'ye düşürüldü. 1 paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 1.1043 liradan, 4.8058 liraya çıkarıldı. Aynı kararda, maktu ve asgari maktu vergilere yılbaşında gelmesi gereken otomatik artışın da yapılmaması hükme bağlandı. Buna göre, 50 liraya satılan bir sigaradan alınan vergi tutarı 31.5 liradan, 28.5 liraya düşürüldü. 1 paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 3 lira 70 kuruş artırılarak 1.10 liradan, 4.80 liraya çıkarıldı. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarında da artış yapıldı. Asgari maktu vergi tutarı, sigara satış fiyatı ne olursa olsun ödenmesi gereken en az vergi tutarını gösteriyor. Bu kalemde 1 paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı 22.22 liradan, 28.49 liraya çıkarıldı. Yeni asgari maktu vergi tutarı, bugün 50 liraya satılan sigaranın yüzde 57'lik yeni vergi oranlarına göre yapılacak vergi kesintisiyle aynı tutara getirildi. Bu düzenlemeyle birlikte sigara üreticilerinin olası maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtma oranı da değişmiş oldu. Düzenleme yapılmadan önce sigara maliyetlerindeki (tütün, enerji, işçilik vs) 1 liralık artışın satış fiyatına olan etkisi 7.5 liradan 5.2 liraya düşürüldü. Düzenlemeyle birlikte, sigaradan alınan asgari maktu ve maktu vergi tutarlarına, geriye dönük 6 aylık enflasyonun otomatik yansıtılmasını öngören kararın da uygulanmaması hükme bağlandı.Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı. Buna göre, pasaportlarda 501 liradan 790 TL'ye, kimlik kartlarında 83 liradan 130 TL'ye yükseltildi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; vergi oranları at yarışlarında yüzde 14'ten 7'ye, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan 5'e, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den 10'a indirildi. Karar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.